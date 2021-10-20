2021 Cadılar Bayramı ne zaman? Halloween nedir, ne zaman çıktı?

Cadılar Bayramı olarak Türkçeleştirilen Halloween tarihi hakkındaki araştırmalar arttı. Halloween makyajı, Halloween kostümü için hazırlık yapacaklar Cadılar Bayramı ne zaman? sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Halloween ne zaman? İşte Cadılar Bayramı 2021 tarihi…

Cadılar Bayramı kostümü giyip, makyajını yapacakların parti hazırlıkları başladı. Pandemi nedeniyle yapılamayan parti hazırlıkları için arama motorlarına yönelenler Halloween ne zaman, Cadılar Bayramı hangi tarihte? Sorularına yanıt arıyor.

CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN, HALLOWEEN TARİHİ?

Cadılar Bayramı 31 Ekim 2021 Pazar günü.

CADILAR BAYRAMI NEDİR?

Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim'de kutlanan, öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama halini almış bayram olarak biliniyor. Çocukların, genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bir bayramdır. Diğer Cadılar Bayramı kutlamalarında yapılan etkinlikler arasında maskeli balolar, balkabağından fener oyma, korku filmi seansları ve perili olduğuna inanılan evlere düzenlenen geziler sayılabilir.

Cadılar Bayramı, başlıca Kuzey Amerika ve Britanya Adaları'nda yer alan ülke ve bölgelerde kutlanır. Bu bölgelerde çok büyük ve görkemli bir festival olan Cadılar Bayramı kutlamaları, Amerikan kültürünün etkisiyle Avrupa ve Okyanusya'da yer alan diğer Batılı ülkelerin yanı sıra Japonya, Filipinler ve Latin Amerika'da da yaygınlaşmaktadır.