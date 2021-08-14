2021 aşure günü ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Muharrem ayının 10. günü ne zaman, ayın kaçında?

Muharrem ayının 10. günü olarak idrak edilecek aşure gününün ne zaman, hangi gün olduğu sorgulanıyor. Kerbela’da Hz. Muhameddi’in Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerini anmak, onların ruhuna rahmet okumak için yapılan aşure muharrem ayı içinde yapılır ve dağıtılır. Peki, aşure günü ne zaman? Muharrem ayının 10. günü ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? İşte aşure günü tarihi…

Kerbela şehitlerini anmak için yapılan, paylaşmanın, bolluğun ve bereketin simgesi haline de gelen aşure muharrem ayının 10. günü yapılıyor. Aşure Günü ne zaman, hangi gün? Muharrem ayının 10. günü ne zaman? Muharrem ayının 10. günü olan aşure günü hangi gün ve tarihte kaç gün sürüyor?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Muharrem ayının 10. Günü olan "aşura" günü aşure günü bu yıl 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.

AŞURE GÜNÜ NEDİR ve NEDEN ÖNEMLİ?

Arapça kaynaklarda tam olarak "Aşura" şeklinde geçen bu kelimeyi, on sayısı ile ilgili olan "aşr" ve "aşir" veya develerin güdülmesiyle ilgili "ışr" kökünden türemiş bir kelime kabul edenler olduğu gibi, Arapça'da "faula" vezninin bulunmadığını ileri sürerek İbranice'den geldiğini söyleyenler de vardır. Fakat alimlerin çoğu bu görüşe katılmamakta, kelimenin Arapça asıllı olduğunu benimsemektedirler.

Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; "farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları", "birlik" gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir.

Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olup, Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor.

Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşti.

Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.

Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680'de Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.

Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugün önemli bir gün. Bugünü Müslümanlar nafile oruç tutarak ifa ediyor.