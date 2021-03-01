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2020 yılı büyüme rakamları açıklandı

AA |  01 Mart 2021 Pazartesi - 10:03 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 11:12

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 16,8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon lira olarak gerçekleşti.


Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 1,8 büyüdü. 
 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle  hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
 
Buna göre, Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 1,8, geçen yılın son  çeyreğinde yüzde 5,9 büyüme kaydetti.
 
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020'de bir önceki yıla  göre yüzde 16,8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon lira olarak gerçekleşti.
 
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2020 yılında  zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma  değeri yüzde 21,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 13,7, tarım sektörü yüzde  4,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde  2,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,5 ve  sanayi yüzde 2 arttı. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,2,  hizmetler yüzde 4,3, inşaat sektörü ise yüzde 3,5 azaldı.
 
Kişi başına GSYH değeri, 2020'de cari fiyatlarla 60 bin 537 lira (8  bin 599 dolar) olarak hesaplandı.
 
Öte yandan TÜİK, 2020 yılı ikinci ve üçüncü çeyrek büyüme rakamlarında  revizyon yaptı.
 
AA Finans Beklenti Anketi'ne göre ekonomistler, 2020'de Türkiye  ekonomisinin yüzde 2,2 büyümesini, 2020 yılı 4. çeyrekte GSYH'nin yüzde 7  artmasını öngörmüştü.

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