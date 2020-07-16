2020 LGS'ye kaç kişi girdi? LGS'de 42 ilde 181 birinci çıktı!

LGS sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, elde ettikleri puan ile kaç kişinin önüne geçme ihtimali olduğunu tahmin edebilmek amacıyla LGS'ye giren öğrenci sayısını merak ediyor. Peki, 2020 LGS'ye kaç kişi girdi? İşte 2020 LGS'ye giren öğrenci sayısı...

Tercihlerin alınmasında hem bu sınav sonuçlarına göre öğrenci alan sınavlı okul tercihleri hem de yerel yerleştirme tercihleri birlikte alınacak. Öğrencilerin sınavla öğrenci alacak okullar için tercihlerini yüzdelik dilimlerini dikkate alarak yapması öneriliyor.

LGS tercih sürecinde adaylar merkezi ve yerel yerleştirme ile istedikleri liselerde eğitim görme fırsatını yakalayacak.

2020 LGS SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik gerçekleştirilen 1 milyon 671 bin 337 öğrenciden 1 milyon 472 bin 088’i sınava katıldı. Böylece 2019-2020 eğitim öğretim yılında 8. sınıfta eğitime devam eden öğrencilerin yüzde 88,08’i Merkezi Sınava girdi.

2019 Merkezi Sınava katılan öğrenci sayısının 1 milyon 029 bin 555 olmuştu. 2020 LGS'ye katılan öğrenci sayısının önceki yıla göre yaklaşık yüzde 43 arttı.

42 İLDE 181 BİRİNCİ

2020 Merkezi Sınava katılan 1 milyon 472 bin 088 öğrenci bulunmaktadır. Merkezi Sınavın her iki oturumundaki tüm sorulara doğru cevap veren öğrenci sayısı 42 farklı ilde 181’oldu.

ANNE EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSELDİKÇE ÖĞRENCİNİN BAŞARI ORANI ARTTI

Milli Eğitim Bakanlığınca yayınlanan LGS sınav raporuna göre, anne eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin 2020 Merkezi Sınavdaki MSP ortalamaların da arttığı görüldü. Anne eğitim düzeyi ilkokul olan

öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalamasının 267,60, lisansüstü olan öğrencilerin ortalamasının 387,65 olduğu belirlendi. Anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması ile anne eğitim

düzeyi lisansüstü olan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması arasında 120,05 puan fark bulunması önemli bir bulgu olarak değerlendirildi. MEB raporundaki bu sonuçlar anne eğitim düzeyi yükseldikçe öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalamalarının da

belirgin bir şekilde yükseldiğini gösteriyor.

Raporda ayrıca 2020 yılında Merkezi Sınavda elde ettikleri merkezi sınav puanı ile okul başarı puanı arasında doğrusal bir ilişki bulundu da tespit edildi.

EBA ÜZERİNDEN TERCİH DANIŞMANLIĞI HİZMETİ VERİLECEK!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, LGS ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Bakanlığa bağlı resmi okullar ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde 'tercih danışmanlığı birimleri' kuracaklarını açıklamıştı. Bu birimlerde, LGS ile YKS'ye katılan öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verilecek. Tercih danışmanlığı birimleri, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hizmet verecek. Mezun durumda olan ya da internet erişimi bulunmayan öğrencilere, koordinasyon kurullarının planlaması doğrultusunda RAM’lar (Rehberlik ve Araştırma Merkezi) tarafından tercih danışmanlığı hizmeti verilecek.

Tercih Danışmanlığı Birimlerinin kurulmasına ilişkin kılavuz, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, birimler aracılığıyla, öğrencilere ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçiş sürecinde rehberlik edilecek. Öğrenci ve velilere, karar verme sürecinde gereken rehberlik hizmetleri verilecek.

- Tercih danışmanlığı birimleri, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hizmet verecek ve kendileri için planlanmış çalışma saatleri süresince EBA’da aktif olarak bulunacak.

- LGS tercihlerinde öğrencilere ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçiş sürecinde rehberlik edilecek. Öğrenci ve velilere, karar verme sürecinde gereken rehberlik hizmetleri eba ve tercih danışma merkezlerinde sunulacak.

- Tercih edilecek eğitim-öğretim kurumlarının, özel durumu olan öğrencilere (özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, okul birincileri, yerleştirme kılavuzlarının öngördüğü başarılı öğrenciler vb.) ilişkin koşullarının öğrenci ve veliye tek tek açıklanacak.

- Öğrenci ve velinin birbirlerinden farklı istek ve beklentilerinin olabileceği göz önünde bulundurularak bu durumun bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi; öğrenci ve velilerin bu çerçevede yönlendirilmesi sağlanacak.

- Tercih danışmanlığı ile öğrencilerin üst öğrenim kurumlarına yerleşmeleri aşamasında ailelerinin sosyo-ekonomik koşulları da dikkate alınarak sağlıklı karar verebilmelerine katkı sunulması amaçlanıyor.

- LGS tercihlerinde sorumluluk veli ve okul müdürlüklerine ait olacak ve öğrencilerin tercihleri öğrenci velisi ya da okul müdürlükleri tarafından sisteme girilecek. Tercih danışmanlığı birimlerinde görevlendirilen rehberlik öğretmenleri sisteme tercih girişinde bulunmayacak.