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2020 emekli maaşı zam oranı belli oldu! İşte 2020 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları...
Milyonlarca emekli bekliyordu, enflasyon oranının açıklanmasıyla belli oldu. SSK ve Bağkur emeklisi olan vatandaş 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, emekli maaşlarına ne kadar zam geldi, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Bağkur ve SKK emekli maaş zammı…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ocak-haziran döneminde yüzde 5.75 oranında arttı. Buna bağlı olarak, memur ve emekli maaşlarımda da artış oldu.