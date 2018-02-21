20 tane daha F-35 alacaklar

Japon Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda geçen yıl ilk kez 42 adetle ordu envanterine giren F-35A model savaş jetlerine en az 20 tane F-35A daha eklenecek. Uçakların final montajı da Japonya'da yapılacak.

Japonya'nın gelecek 6 yılda en az 20 adet F-35A savaş uçağı alacağı belirtildi. Satın almaların bir kısmı ya da tamamı yerel fabrikalarda üretilmektense doğrudan Lockheed Martin'den tedarik edilebilir.

Japonya'nın bu tedariğinde Kuzey Kore'nin artan nükleer ve balistik tehdidi, Çin'in ileri düzey asvaş uçağı filosunu genişletmesi yatıyor. Uzmanlar, Japonya'nın yeni F-35'ler alarak aynı zamanda Doğu Asya'daki düşmanları karşısında ABD askeri teknolojisine bağımlılığının da artacağını belirtiyor.

Konuya yakın kaynakların demeçlerine göre üretim planlaması ve bütçeye göre 25 civarı bir alım da söz konusu. Yetkililer, jetlerin doğrudan ABD'den alınması durumunda ortalama maliyetinin 100 milyon dolar olduğunu ve her bir uçak gövdesi için 30 milyon dolar tasarruf edileceğini belirtiyor.

DİKEY KALKIŞ YAPABİLEN F-35B DE ALACAKLAR

Japonya, daha önce de 42 adet F-35A satın almıştı ancak bu uçakların önemli bir bölümünün final montajı Mitsubishi tesislerinde gerçekleşmişti. Dünyada ABD dışından bu tür sadece iki fabrika bulunuyor. Biri Japonya, diğeri ise İtalya'da Leonardo Spa tarafından işletilen fabrika.

Söz konusu 42 uçak kuzey Misawa Hava Üssü'nde konuşlandırılmış ve ABD'li yetkililer Japonya'da ilk kez hizmete girecek F-35'ler için seramoniye de katılacak.

Japonya askeri yetkilileri bunun yanı sıra dikey kalkış ve iniş yapabilen F-35 serisinin B versiyonunda da almayı planlıyor. Bu tür modellerin Doğu Çin Denizi eteklerindeki adacıklarda daha fonskiyonel olduğu söyleniyor.

Japonya güvenlik hedeflerini ve askeri tedariğini güçlendirmek için nisan 2019 tarihinde başlamak üzere 5 yıllık bir bir plan hazırlamıştı.