20 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Sisal Şans oyunlarından Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Milli Piyango Online'da yer alan ayrıntılara göre, canlı yayında ve noter huzurundan yapılan çekilişlerde her hafta sayısız kişi kazanıyor. Süper Loto'da büyük ikramiye 34 milyon 706 bin 242 TL. 20 Haziran 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -5-6-9-12-38-44- oldu.
20 HAZİRAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın üç günü şans oyunu severlerin karşısına çıkan Süper Loto'da büyük ikramiye için binlerce kişi çekiliş saatini bekledi. Çekiliş saat 21:30'da canlı olarak Milli Piyango TV Youtube kanalından aktarıldı. Çekilişin ardından 6 bilen çıkmadı ve ikramiye sonraki çekilişe devretti.