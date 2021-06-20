20 Haziran 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.391 -1.63 EURO 10,3890 -0.08
USD 8,7540 0.40 ALTIN 495,470 -0.34
CANLI BORSA
TÜMÜ

20 Haziran koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

20 Haziran 2021 Pazar - 19:38 | Son Güncelleme : 20 06 2021 - 20:03

Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybetti, 5 bin 91 kişiye ise koronavirüs tanısı konuldu.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 297 Kovid-19 testi  yapıldı, 5 bin 91 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, hasta  sayısı ise 409 olarak kayıtlarda yer aldı.
 
Ağır hasta sayısı 813 oldu, 4 bin 219 kişinin Kovid-19 tedavisi veya  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 232 bin 638'e yükseldi.
 
 
Test sayısı 58 milyon 552 bin 783, vaka sayısı 5 milyon 370 bin 299,  vefat sayısı 49 bin 185 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4,  yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2,  ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

ETİKETLER

20 Haziran 20 Haziran koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.