Otomerkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek, ikinci el otodaki yeni düzenleme ile ilgili açıklama yaptı. Sektörde 6 yıldan fazla bir süredir ikinci el araç ticaretinin kurumsallaşması için çabaladıklarını belirten Karakaş, sektörün halen çok hazırlıksız olduğuna dikkat çekti. 2018'den bu yana sadece 3 bin işletmenin yetki belgesini aldığını dile getiren Karakaş şunları kaydetti:"Şu anda bu yönetmeliğe uygun firma oranı maalesef yüzde 10'u geçmiyor. 2018'den bu yana yetki belgesi alan işletme sayısı sadece 3 bin, İstanbul gibi büyük bir metropolde bu sayı sadece 400. Yaklaşık 80.000 adet firmanın 50.000 adeti aynı zamanda online mecralarda, sanal dükkanı olan işletmelerdir. Artık standartlaşma ve kurumsallaşma için bir yerden başlamak gerekiyor. Otomotiv sektörüne güven ve itibar kazandıracak yeni düzenlemeyle birlikte haksız ve kayıtdışı kazancın da önüne geçilecektir."
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2. el firmaları yönetmelik için hazırlıksız
28 Ağustos 2020 Cuma - 18:21 | Son Güncelleme : 28 08 2020 - 18:21
1 Eylül itibariyle yürürlüğe girecek 2. el yönetmelikle ilgili sektörün hazırlıksız olduğu belirtiliyor.
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