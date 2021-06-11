2. el araba fiyatları ne zaman düşer? 2. el araba fiyatları düşecek mi?

İkinci el araba fiyatlarında artış sürüyor. Bazı modeller geçen yıla göre iki kat arttı. Satışların azalmasına rağmen fiyatlar düşmüyor. Peki, Araba fiyatları ne zaman düşer? 2. el araba fiyatları düşecek mi? 2. el araba fiyatları neden düşmüyor? 2. el araba fiyatları daha da yükselir mi? İşte 2. el araç piyasası ile ilgili son durum...

Koronavirüs salgınıyla birlikte yükselişine devam eden ikinci el otomobil piyasasında fiyatlar bir türlü durmuyor. 2. el araba fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları devam ediyor. Geçen yıla göre en ucuz araba fiyatları 3 kat arttı. Düzensiz fiyat artışı hem vatandaşı hem de satıcıyı etkiliyor. Satışlar durdu ancak fiyatlar aldı başını gitti. Bu artışla birlikte vatandaş araç almasa da fiyatların önüne geçilemiyor. İkinci el araba fiyatları neredeyse sıfır araç fiyatlarına satılıyor.

2. EL ARABA SATIŞLARI DÜŞTÜ!

İkinci el araç fiyatlarına hem vatandaş isyan ediyor hem de galerici. Galericiler ayda 10 - 15 araç satarken, satışlar birden 3-4 araca düştü. Fiyatların yükselmesiyle birlikte otomobil pazarlarında da durgunluk oluştu. Fiyatları göre almaktan vazgeçiyor. 1 sene önce aracını satan şimdi araba almakta zorlanıyor.

EN UCUZ ARAÇ NE KADAR?

1 yıl önce 35 bine satılan araç şimdilerde 70 bin civarına ulaştı. Araç almayı düşünenler de fiyatları görünce ya almaktan vazgeçiyor ya da sıfır otomobillere yöneliyor. Galerici de ikinci el fiyatların bu kadar yükselmesinden şikayetçi. Çünkü fiyatları yükselen ikinci el araçların o kadar etmeyeceğini düşünüyor.

ARABA FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Satıcılara göre araba fiyatlarındaki artışın 2 nedeni var. İlki sıfır araç üretiminin hala istenilen seviyeye ulaşmamış olması, ikincisi de araç sahiplerinin galericilere araçlarını yüksek fiyattan vermesi olarak ifade ediliyor.

ARABA FİYATLARI YÜKSELİR Mİ?

Satıcılar Kurban Bayramı öncesi fiyatların ortalama bir araçta 10 bin lira fark edebileceğini belirtiyor.