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2 ANKA SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

DHA |  24 Şubat 2021 Çarşamba - 11:34 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 11:34

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, menzili artırılmış 2 ANKA Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın (SİHA) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.


Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerini artırıyoruz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen menzili artırılmış 2 ANKA SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. ANKA’lar, Mavi Vatan savunmasındaki görevini artırarak sürdürecek" denildi.
 
 
 
 
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