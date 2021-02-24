Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerini artırıyoruz. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen menzili artırılmış 2 ANKA SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. ANKA’lar, Mavi Vatan savunmasındaki görevini artırarak sürdürecek" denildi.
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2 ANKA SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi
DHA | 24 Şubat 2021 Çarşamba - 11:34 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 11:34