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19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Televizyon izlerken yakalandı

Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA) |  04 Ağustos 2021 Çarşamba - 9:30 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 9:30

Kayseri'de, 3 farklı suçtan hakkında 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rıdvan D. (31), saklandığı evde televizyon izlerken yakalandı. Gözaltına alınan Rıdvan D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Uyuşturucu ticareti’, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 19 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Rıdvan D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
 
Ekipler, şüphelinin Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı belirledi. Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi. Polis ekipleri, Rıdvan D.’yi, oturma odasında televizyon izlerken yakaladı.
 
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Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, Bünyan Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.
 

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Kayseri hapis cezaevi
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