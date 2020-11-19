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19 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayında açıklandı!

19 Kasım 2020 Perşembe - 23:28 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 23:28

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Bugün yapılan çekilişe katılan vatandaşlar Süper Loto sonuçları aramasına geçti. Süper Loto'da bugün 13 Milyon 878 bin 259 TL devretti. Şanslı numaralar ise 6 - 10 - 29 - 53 - 54 - 55 oldu.


Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 13 milyon 878 TL 258 TL. Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 6 10 29 53 54 55 oldu. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

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