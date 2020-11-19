Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 13 milyon 878 TL 258 TL. Süper Loto'da kazandıran şanslı numaralar 6 10 29 53 54 55 oldu. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
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- 19 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayında açıklandı!
19 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayında açıklandı!
19 Kasım 2020 Perşembe - 23:28 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 23:28