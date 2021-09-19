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19 Eylül koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

19 Eylül 2021 Pazar - 19:30 | Son Güncelleme : 19 09 2021 - 19:55

Sağlık Bakanlığı tarafından 19 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu,  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin  398 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı  ise 27 bin 160 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,86,  ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,70 olarak kayıtlara geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 105 milyon 110 bin  950'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 216  bin 856 doz aşı uygulandı.
 
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Yalova Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir oldu.
 
En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise  Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve  Elazığ olarak sıralandı.
 
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu ve bir haftalık vaka sayılarını  paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 26 bin 398. Yeni can  kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde,  yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla  istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor." ifadesini  kullandı.
 
 

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