04 Mayıs 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.425 0.28 EURO 10,0080 0.52
USD 8,3160 0.84 ALTIN 479,540 0.82
CANLI BORSA
TÜMÜ

16 yıllık evlilik bitti! Esra Oflaz ile Ziya Güvenkaya boşandı

04 Mayıs 2021 Salı - 15:11 | Son Güncelleme : 04 05 2021 - 15:11

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Esra Oflaz Güvenkaya ile Ziya Güvenkaya, 16 yıllık evliliklerini sonlandırdı.


Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Esra Oflaz Güvenkaya ve avukatı Sibel Engin ile Ziya Güvenkaya katıldı. Çift, mahkemeye sundukları protokol doğrultusunda boşandı.
 
Taraflar birbirlerinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı. Mahkeme, 13 yaşındaki kızlarının velayetini annede bırakırken, eğitim ve sağlık giderlerini babanın karşılamasına karar verdi.
 
OLAYIN GEÇMİŞİ
 
Yaşamının büyük kısmını Londra’da sürdüren MCD Life Medya Yönetim Kurulu Başkanı Esra Oflaz ile Ziya Güvenkkaya, 16 yıl önce evlenmişti. Cemiyet hayatında örnek çiftler arasında gösterilen ikili, geçtiğimiz günlerde evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Esra Oflaz Güvenkaya avukatı Sibel Engin aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi’ne anlaşmalı boşanma davası açmıştı.

ETİKETLER

esra oflaz ziya güvenkaya boşanma
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.