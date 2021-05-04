16 yıllık evlilik bitti! Esra Oflaz ile Ziya Güvenkaya boşandı

Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Esra Oflaz Güvenkaya ve avukatı Sibel Engin ile Ziya Güvenkaya katıldı. Çift, mahkemeye sundukları protokol doğrultusunda boşandı.
Taraflar birbirlerinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı. Mahkeme, 13 yaşındaki kızlarının velayetini annede bırakırken, eğitim ve sağlık giderlerini babanın karşılamasına karar verdi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Yaşamının büyük kısmını Londra’da sürdüren MCD Life Medya Yönetim Kurulu Başkanı Esra Oflaz ile Ziya Güvenkkaya, 16 yıl önce evlenmişti. Cemiyet hayatında örnek çiftler arasında gösterilen ikili, geçtiğimiz günlerde evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Esra Oflaz Güvenkaya avukatı Sibel Engin aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi’ne anlaşmalı boşanma davası açmıştı.