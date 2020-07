15 Temmuz gazileri o geceyi anlattı: Allah bir daha yaşatmasın

'KEŞKE ŞEHADET ŞERBETİNİ İÇSEYDİM'

Darbe girişiminin başarılı olması durumunda ülkenin 80 yıl geri gideceğinin altını çizen Güncü, "Biz oraya bayrağımız için, vatan ımız için ve reisimiz için çıktık. 12 Eylül'ü yaşamış biri olarak her şeyi göze alarak meydanlardaydık. Her şeyden önce inancımız vardı. Çoluk çocuğumuzla helalleşerek evden çıktık ve 251 şehit verdik. Keşke ben de şehadet şerbetini içseydim. O gece farklı partilerden birçok insan vardı. Eğer cumhurbaşkanımız o çağrıda bulunmasaydı ve bizler de sokaklara inmeseydik ülke 80 sene geriye giderdi. Yaklaşık 1 yıl boyunca kabuslarla uyandım. O geceyi aklımdan hiç çıkaramadım. Bu uğurda ötelendik, çalıştığımız iş yerinden kovulduk. Fakat devletimiz her zaman yanımızda oldu" diye konuştu.