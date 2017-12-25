15 tatil ne zaman başlayacak? İşte 2018 resmi tatiller...

15 tatil ne zaman başlayacak? Sorusu gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Bir dönem boyunca eğitim gören öğrenciler sömestr tatilinin başlamasını iple çekiyor. İşte yarıyıl tatili ve 2018 resmi tatillere ilişkin detaylar...

Hem velilerin hem de öğrencilerin merakla beklediği 15 tatil tarihi haberimizde yer alıyor. Ayrıca 2018 yılındaki resmi tatilleri de derledik. İşte MEB takvimine göre sömestr tatilinin başladığı ve bittiği merak edilen o tarih...

15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş tarihini tüm okullara bildirdi. Takvimde yer alan tarihlere göre, yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. 5 Şubat 2018 Pazartesi tarihi ile de okullar kaldığı yerden devam edecek.

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER

- 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

- 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

- 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

- 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

- 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

- 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

- 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil