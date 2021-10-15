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15 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

15 Ekim 2021 Cuma - 20:01 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 20:14

Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 694 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
 
Buna göre, son 24 saatte 363 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin  694 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı  ise 25 bin 513 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,91,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,29 oldu.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 113 milyon 709 bin 533'e  yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 291 bin 276 doz  aşı uygulandı.
 
En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il,  Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne Balıkesir ve Burdur oldu.
 
En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise  Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve  Bayburt olarak sıralandı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda, "Yılgınlık bize zarar verir. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla  mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının  artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır.  Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı." ifadelerini  kullandı.
 

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