15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Branş dağılımı ve kontenjanlar açıklandı mı, 15 bin öğretmen ataması hangi branşlarda olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 15 bin öğretmen atamasını müjdeleyince, öğrenciler atama takvimi ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Erdoğan'ın müjdesinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) atama takvimini açıkladı. Peki, 15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Branş dağılımı ve kontenjanları belli mi, 15 bin öğretmen ataması hangi branşlarda olacak?

15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 15 bin öğretmen ataması takvimi belli oldu. 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI 27 ARALIK'TA!

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

ATAMA TERCİHLERİ SONUÇLAR 31 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 20 bin öğretmenin ataması en çok sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği branşlarında yapılırken, 15 bin ek atama için detaylar henüz netleşmedi.