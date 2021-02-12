13 yaşındaki Angelov sağlığına Türkiye’de kavuştu!

13 yaşındaki Bulgaristan vatandaşı Boncho Zoev Angelov, böbrek yetmezliği sorununa Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Volkan Tuğcu ve ekibinin gerçekleştirdiği çapraz nakil ameliyatı ile çözüm buldu. Böbrek yetmezliği ile küçük yaşından beri uğraşan Angelov, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Çok zor geçti bu süreç ama ben başardım. Eskiye göre daha iyiyim. Hayalim ise artık spor yapmak.” diye belirtti.

13 yaşındaki Angelov böbrek yetmezliği sorununu Türkiye’de çözdü.Çocuk yaşlarından itibaren böbrek yetmezliği sorunu yaşayan 13 yaşındaki Angelov, tedavi için Türkiye’ye geldi. Prof. Dr. Volkan Tuğcu ve ekibinin başarılı ameliyatı sonrasında ise yıllardır uğraştığı sağlık sorunu ortadan kaldırıldı.Bulgaristandan gelen aile yurt dışından tavsiye üzerine Prof. Dr. Tuğcu’yu tedavi için buldu. Türkiye’ye robotik tedavi için gelen Angelov’un durumundan Prof. Dr. Tuğcu şu şekilde bahsediyor;“ Çocuk 13 yaşında. İlk geldiğinde çok sıkıntılıydı. Vücudunda ödemler vardı ve şişmiş durumdaydı. Türkiye’de tek robotik böbrek nakli yapan kliniğiz. Aile de aslında bu sebeple gelmiş. Ancak incelemelerimiz sonucunda anne ve teyzenin çocuğa uyumu sağlanamadığından çapraz nakile karar verdik bu sebeple bir aileye robot diğer aileye ise açık ameliyat yapmak uygun olmayacağın dolayı açık nakil ameliyatına karar verdik.

“Ailesi böbrek nakli için bize başvurdu. Özellikle sol böbreği şiş durumdaydı. Hidronefrozu vardı ve taşlıydı. Böbrek şişliğine acil olarak bir işlem uygulanmış. Buna rağmen kreatinin değerleri 8 - 9’daydı. Bu değerleri hiç düşmedi ve böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Annesinin böbreğinin uyumlu olabileceğini düşündük ama annesi uyumlu olmadı. Teyzesine baktık, o da uyumlu olmadı. Biz de bu durumda çapraz nakil işlemi yaptık. Karşılıklı uyumun olduğu vericiler ve alıcılarda değişim oldu. Bu şekilde iki hayat kurtulmuş oldu.” sözleriyle anlatıyor.

Anne Zoya Angelov; “Oğlum 1,5 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyor. Sofya ’da transplantasyon önermişlerdi, orada bu kliniği tavsiye ettiler. Biz de tavsiye üzerine buraya geldik. Şu an sağlık durumu gayet iyi” diyerek mutluluğunu ifade etti.

Çocuklarda böbrek yetmezliği erken teşhisi önemli

Çocuklarda ve özellikle yeni doğan bebeklerde görülen böbrek yetmezliğinde erken teşhisin önemini vurgulayan Prof. Dr. Tuğcu sözlerine şu şekilde devam etti ‘’Çocuklarda böbrek çıkış darlığı doğuştan olabilir veya reflü dediğimiz özellikle kız çocuklarında gördüğümüz geri kaçışlar olabilir. Doğumda başlar bu kontroller. Bir kadın doğum uzmanına gidip ultrasonlar yapılabilir. Doğduktan sonra çocuklara ultrason yapılmak zorunda. Bunlar yapılmazsa bu şekilde böbrekleri kaybedebilirler. Düzenli kontrolleri olsa daha erken teşhis edilebilir. Böbrek yetmezliğine gelince, geri dönüşü olmaz. Hastalar kreatinin değerleri 6’da, 7’deyken yaşamlarını sürdürebilir. Böbrek yetmezliği bu kadar sinsidir, sonradan anlaşılır. Rengi değişir, kusmalar başlar, kilo alır. O zaman vücutta bazı organlar da zarar görmeye başlar. Kalbinde, idrar torbasında ve bütün vücudunda sıkıntılar başlar.”