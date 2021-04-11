11 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Sisal Şans'ın dikkat çeken oyunlarından Süper Loto pazar günü çekilişi için heyecan yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 17 milyon 161 bin 894 TL. 11 Nisan 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -19-31-38-40-53-60- oldu.
Millipiyangoonline sayfasında yer alan çekilişi detayları ise merak konusu. Süper Loto çekilişi canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. İşte, 11 Nisan Süper Loto çekiliş saati...
11 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın ilk Süper Loto çekiliş gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayımlanan çekiliş pazar akşamı saat 21:30'da yapıldı. Çekiliş ardından 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.