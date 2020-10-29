10 Kasım resmi tatil mi 2020? 2020 resmi tatiller…

10 Kasım resmi tatil mi? Atatürk’ün 82. Ölüm yıl dönümü yaklaşırken, 10 Kasım’ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yılı her yıl olduğu gibi saygı ve dualarla anılacak. 09.05’te tüm yurtta yas sirenleri çalınacak, bayraklar yarıya indirilecek ve Ata’ya saygı duruşunda bulunulacak. Bu yıl koronavirüs nedeniyle 10 Kasım da Cumhuriyet Bayramı gibi sakin bir anma töreni ile gerçekleşecek. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim, 23 Nisan, 30 Ağustos milli tatil olduğundan yaklaşan 10 Kasım’ın da tatil olup olmayacağı merak ediliyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil sayılmamaktadır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mustafa Kemal Atatürk adına saygı duruşunda bulunularak Atatürk anılacak.

10 Kasım bu yıl takvime göre Salı gününe denk geliyor.

2020 RESMİ TATİLLLER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

12 Mayıs Ramazan Bayramı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

19 Temmuz Kurban Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı