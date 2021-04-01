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1 Nisan şakası kötü bitti! Ortalık savaş alanına döndü

AA |  01 Nisan 2021 Perşembe - 23:03 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 23:03

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "1 Nisan şakası" olarak duyurulan müzik festivali için binlerce genç parkta toplanınca polis müdahale ederek gençleri tazyikli su ve gaz kullanarak dağıttı.


Sosyal medya üzerinden birkaç gündür yapılan paylaşımlarda Brüksel'in  merkezindeki bir parkta "La Boum" adında bir müzik festivali düzenleneceği  duyuruldu. Duyurularda festivalde 8 sahne kurulacağı, onlarca ünlü müzisyen ve  DJ'in etkinliğe katılacağı, "sıfır koronavirüs tedbiri" olacağı belirtildi.
 
Ancak daha sonra bunun 1 Nisan şakası olduğu ortaya çıktı. Sözde  organizatörler de festivalin düzenlenmeyeceğini, bunun 1 Nisan şakası olduğunu  sosyal medyada paylaştı. Buna karşın parka binlerce genç akın etti.
 
Brüksel polisi, Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle açık havada da  olsa toplu halde bir arada bulunmanın yasak olduğu gerekçesiyle gençleri uyardı.
 
Gençlerin dağılmaması üzerine polis tazyikli su ve gaz kullanarak  müdahale etti. Atlı polislerin de katıldığı müdahaleye tepki gösteren gençler ise  polise şişe ve taş atarak karşılık verdi. Polisle gençler arasında çıkan  çatışmada çok sayıda kişi yaralandı. Çevrede bulunan birçok polis arabasının da  camları kırıldı.
 

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Belçika Brüksel 1 Nisan
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