Corona virüs nedeniyle 0 - 14 yaş arasındaki çocuklar, 15-20 yaş grubu ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Corona virüs nedeniyle alınan önlemlerin vaka artışındaki azalmaya bağlı olarak hafifletilmesiyle 0 - 14 yaş arasındaki çocuklar, 15-20 yaş grubu ve 65 yaş üstü belli günlerde sokağa çıkabiliyor. İnternette 0-14 yaş çocuklar ne zaman sokağa çıkabilecek? sorusu araştırılıyor. Peki, 0-14 yaş sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar için sokağa çıkma izni ne zaman? Yarın 0-14 yaş sokağa çıkabilecek mi? 27 Mayıs 14 yaş ve altı sokağa çıkma izni var mı? İşte 0-14 yaş sokağa çıkma izninin detayları...

Corona virüs nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlaması belirli günlerde esnetiliyor. Özellikle 0 - 14 yaş arasındaki çocuklar, 15-20 yaş grubu ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması belirli gün ve saatlerde yapılabiliyor. Cuma günleri 15-20 yaş grubu, pazar günleri 65 yaş üstü vatandaşlar ve çarşamba günleri de 15-20 yaş grubu belirli saatlerde sokağa çıkabiliyor. Bayram nedeniyle tüm vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağında yarın çocukların sokağa çıkıp çıkmayacakları da merak ediliyor. Peki, 0-14 yaş sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar için sokağa çıkma izni ne zaman? Yarın 0-14 yaş sokağa çıkabilecek mi? 27 Mayıs 14 yaş ve altı sokağa çıkma izni var mı? İşte 15-20 yaş grubu sokağa çıkma izni ile ilgili merak edilenler...

Corona virüs pandemisinin halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek aynı zamanda sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması kısıtlanmıştı. Bu gece yarısından itibaren yurt genelinde sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte çocuğu olan pek çok kişi 0-14 yaş arası sokağa çıkma izni yarın olup olmayacağını merak ediyor.

0-14 YAŞ ARASI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

0-14 yaş aralığında yer alan çocuklar, 27 Mayıs Çarşamba günü (yarın) 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.