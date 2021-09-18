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'Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce' sempozyumu düzenlendi

AA |  18 Eylül 2021 Cumartesi - 17:30 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 17:30

Trabzon'da "Yüzde 100 Yerli Üretim, Yüzde 100 Milli Düşünce" konulu sempozyum gerçekleştirildi.


Karadeniz Gençlik Kulüpleri Federasyonu tarafından Karadeniz Teknik  Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen  sempozyuma, 81 ilden 200 genç katıldı.
 
KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, sempozyumun  açılışında yaptığı konuşmada, teknolojinin bilginin vücut bulmuş hali olduğunu  söyledi. Okumuş, bilgi olmadan teknolojinin de olamayacağını vurguladı.
 
Ortahisar Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay da sempozyumun,  geleceğin Türkiye'sine milli bir bilinç katacağına inandığını dile getirdi.
 
Bağımsızlığını sağlam temellere oturtmayı başarmış bir ülke için yerli  ve milli teknolojinin göz ardı edilemeyeceğine işaret eden Gülay, "Ekonomi başta  olmak üzere dünya sahnesinde aldığımız yolu çok daha iyi noktalara taşıyabilmemiz  için atılması gereken adımları, geleceğimiz olan gençlerimiz atacaktır" dedi.
 
Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Okudan  ise "Bir hayalim var." diye yola çıkan Vecihi Hürkuş ve Necmettin Erbakan'ın  araba ve uçak hamlelerinin, dış güçlerin içerideki hainleri tarafından  durdurulduğunu savundu.
 
Okudan, Türkiye'nin tüm bunları yapabilecek tecrübe ve donanıma sahip  olduğunu göstermek için gençler olarak böyle bir hamleyi başlattıklarını  söyledi.
 
Karadeniz Gençlik Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Hakan Usta da  sempozyuma katılan gençlere, "Büyüklerimizi sizlerle buluşturarak ufkunuzu açmak  istiyoruz. Çünkü 600 yıl bu aleme ecdadımız yön vermiş, istikamet çizmişler. Onun  için kendinize güvenin" diye seslendi.
 
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Trabzon Ticaret  ve Sanayi Odası, Arsin Organize Sanayi Bölgesi ve KTÜ iş birliğinde  gerçekleştirilen sempozyumda, ASELSAN Savunma Sistem Teknolojileri Üretim  Direktörü Fatih Oral, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Başkanı Doç. Dr. Ömer Faruk  Ursavaş ve Türkiye Petrolleri Sakarya Gaz Sahası Projesi Müdürlüğü Takım Lideri  Derya Kılıç Demirci sunum yaptı.
 
 

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