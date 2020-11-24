“Velilerin uzak durması gereken 3 davranış”

Çocukların başarısızlığına sebep olan ve çok yaygın olarak yapılan 3 yanlış davranıştan bahsetmek istiyorum. Suçlama, yargılama ve kıyaslama cümlelerinin kullanılması çocukların başarısızlığına sebep oluyor. Örneğin; velilerin çocuğun yaptığı ödeve beğenmeyerek “ne biçim yapmışsın” gibi ifadeler kullanması, sınav sonucu karşısında “çalışmadığın için bunlar başına geliyor” şeklinde suçlaması veya neden 100 almadığını sorarak 100 alan öğrenciyle kıyaslaması özgüveni zedeliyor. O yüzden velilerin kıyaslayıcı, yargılayıcı ve suçlayıcı ifadeler kullanmamaya özen göstermesi gerekmektedir.