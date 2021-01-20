“Şehir stresi cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir”

Şehirde yaşamanın yarattığı stresin gündelik hayatta birçok soruna yol açtığını söyleyen Dr. Özcan Kılıç O. Kafalı, “Cinsel işlev bozukluklarının nedeni bedensel (organik) olabileceği gibi, psikolojik de olabilir” dedi.

Cinsel işlev bozukluklarının, yetişme koşullarından yaşanan psikolojik travmalara kadar geniş bir yelpazede değerlendirildiğini belirten Medicana Bahçelievler Psikiyatri Uzm. Dr. Özcan Kılıç O. Kafalı, “Cinsel işlev bozukluklarının nedeni bedensel (organik) olabileceği gibi, psikolojik de olabilir. Bazen de bedensel hastalıklar veya bazı ilaçların (astım, tansiyon ve mide sorunlarında kullanılan ilaçlar gibi) kullanımı sonrasında ortaya çıkan cinsel işlev bozuklukları, stresle tetiklenen psikolojik sorunların eklenmesiyle daha da karmaşık bir hal alabilir. Doğuştan getirilen özellikler, yetişme koşulları, ailenin tutumu ve cinselliğe bakışı, eğitim , yaşanan psikolojik travmalar ve stres sağlıklı cinselliği etkiler. Ayrıca cinsellikle ilgili eksik ve yanlış bilgiler, abartılı beklentiler, eşler arasındaki iletişim sorunları da cinsel işlev bozukluklarına zemin hazırlar” diye konuştu.

“HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİNDE CİNSEL SORUN GÖRÜLÜYOR”

Uzm. Dr. Kafalı, “Sanıldığının aksine cinsel sorunlar oldukça sıktır. Yapılan çalışmalar her üç kişiden birinin yaşamları boyunca cinsel işlev bozukluğu tanı kriterlerini karşılayan bir durumla karşılaştığını göstermektedir. Toplumumuzda psikiyatri polikliniklerine başvuru nedeni olarak en sık görülen cinsel bozukluklar; sertleşme sorunları, erken boşalma, orgazm bozuklukları ve vajinismustur. Ekonomik sorunlar, bir yakının hastalığı veya yas süreci gibi kişide sıkıntı ve üzüntü yaratan olaylar ya da hayati önemi olan sorunlar cinsel isteği azaltabilir” dedi.

“ŞEHİR STRESİ CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞUNU TETİKLİYOR”

Büyük şehirlerde yaşamanın getirdiği stresin cinsel işlev bozukluğuna neden olabileceğini belirten Uzm. Dr. Kafalı, “Kentsel hayatın bir parçası olabilen kronik stres de cinselliğinizi etkiliyor olabilir. Akut stres kolayca fark edilebilirken, kronik stres sinsice yerleşmiş olabilir. Böyle durumlarda salgılanan stres hormonları birçok organ sistemini etkiler, çeşitli bedensel ve cinsel işlev bozukluğunu da içeren ruhsal bozukluklara neden olurlar. Kronik stres depresyon ve anksiyete bozuklukları gibi birçok psikiyatrik bozukluğa yol açabilir. Fakat sadece cinselliğinizi de etkilemiş olabilir. Peki, kronik stresin yol açtığı cinsel işlev bozukluğunu nasıl ayırt edebiliriz? Kronik stres göstergeleri olan bazı belirtiler cinsel işlev bozukluğunuzdan önce veya benzer zamanlarda başladıysa bunları dikkatte almalısınız” ifadelerini kullandı.

“BU SORUNLARI EŞİNİZ VEYA YAKIN ARKADAŞLARINIZLA PAYLAŞIN”

Çözülemeyen stres durumlarında bir uzmana başvurulması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Kafalı, sözlerine şöyle devam etti: