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'Şaka yaptım' demişti... Tutuklandı!

10 Temmuz 2020 Cuma - 13:05 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 13:05

Antalya'nın Alanya ilçesinde oturduğu sitenin güvenlik görevlileriyle tartışırken tabanca çıkartan Koray Altıntaş (31), gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinde şaka yapmak için silah çıkardığını söyleyen Altıntaş, tutuklandı.


Olay, çarşamba günü Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Site sakini Koray Altıntaş, gürültü yaptığı gerekçesiyle sitenin güvenlik görevleri tarafından uyarınca tartışma çıktı. Bu sırada Altıntaş, tabanca çıkardı.
 
Kendilerine silah çekilen güvenlik görevlileri polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, Koray Altıntaş'ı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Koray Altıntaş, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde, şaka yapmak amacıyla silah çektiğini söyleyen Altıntaş, çıkarıldığı Alanya Sulh Hakimliği'nce 'silahla tehdit' suçundan tutuklanarak, Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
 

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Antalya Alanya tabanca
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