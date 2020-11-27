“Safecall” sistemi hayat kurtarıyor

Araç kiralamada sürücülerin konforu yanında güvenliğinin de ön planda olması için yenilikler devreye giriyor. Bunlardan en önemlilerinden biri de akıllı araçlar (drivee safecall) aracılığıyla sürücülerin hem kaza öncesi hem de kaza sonrası kendilerine hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlayacak teknolojiler. Türkrent CEO’SU Barkın Pınar “Kazalarda zaman çok önemli. Hızlı müdahale hayat kurtarıyor. Kazanın olduğu zamanlara ‘golden hour’ deniliyor. Yani hızlı müdahalenin hayat kurtaracağı en önemli zaman. Biz de tüm araçlarımıza SafeCall sistemini uyarlayarak güvenli ve konforlu bir seyahat imkânı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Süratli müdahale önemli



Drivee safecall araca yerleştirilen teknolojik bir alet. Hem manuel harekete geçirilirken, hem de kaza anında otomatik sensörler eşliğinde çağrı merkezine haber gönderilmesini sağlıyor. ‘SafeCall’ sistemi, araçların kazaya karışması durumunda, acil durum çağrı merkezine otomatik mesaj göndererek çağrı merkezinin araç içerisiyle iletişime geçmesini ve acil müdahale ekiplerinin olay yerine hızlı ve bilinçli ulaşmasına yardım ediyor. Kaza durumunda sürücü bilincini kaybetse dahi sistem otomatik olarak acil müdahale ekiplerinin olay yerine ulaştırıyor.