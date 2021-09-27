27 Eylül 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.396 0.83 EURO 10,3670 -0.64
USD 8,8550 -0.13 ALTIN 498,330 -0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

'Sadakatsiz' yeni sezona "merhaba" diyor!

27 Eylül 2021 Pazartesi - 11:29 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 11:31

Kanal D’nin geçtiğimiz sezona damgasını vuran dizisi Sadakatsiz, yeni sezon ilk bölümü ile ekrana geliyor.


Dizinin ekrana gelen yeni sezon tanıtımları da ses getirdi. Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile yeni bir başlangıç yapmıştır. Acil serviste doktorluk yapmaya karar veren Asya, oğlu Ali'nin de mutlu olduğunu düşündüğü yeni bir hayat yaşamaktadır. Volkan ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin ile Tekirdağ'da kalmıştır.
 
Aradan geçen aylar sonra, Bahar ve Melih'in düğününe giderken yolda yaşadığı olay Asya'nın hayatında yeni bir sayfa açarken, Ali'nin sakladığı gerçek Asya'yı sarsacaktır...
 
 
Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un yer aldığı,  Sadakatsiz’in dizisinin kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’ in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder,  Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar,  Mutlunur Lafçı,  Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç  yer alıyor.
 
Sadakatsiz yeni sezon ilk bölümü ile 29 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…
 

ETİKETLER

sadakatsiz yeni sezon merhaba
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.