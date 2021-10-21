'Sadakatsiz' yeni bölümü ile yine çok izlendi

Kanal D’nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yayınlanan her bölümü ile ekrana damgasını vuran dizi si Sadakatsiz önceki akşam (20 Ekim) yeni bölümü ile ekrana geldi.

Sadakatsiz’in yayınlanan 35’inci bölümü Kantar Medya’nın verilerine göre; AB kategorisinde 7,36 reyting ve 19,44 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

Sadakatsiz sosyal medyada da büyük ilgi gördü…

Sadakatsiz yeni bölümü ile ekranda olduğu kadar sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Dizi, tüm gece boyunca #Sadakatsiz, #Asya, #Aras etiketi ile TT'de en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, Sadakatsiz’in dizisinin kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş’ in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Utlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.