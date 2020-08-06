İstanbul’da iki çocuk annesi Seyhan Önem, 2007’de evlendiği Zafer Erkan’dan sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle 2018’de boşandı. Ama iddiasına göre eski eşinin tehditleri devam etti.

Twitter’da “Ölmekten korktuğum için bir aydır evden dışarı çıkamıyorum. Can güvenliğim yok. Ölmek istemiyorum, belki de bunlar son mesajlarım” paylaşımında bulunarak yardım isteyen Önem, Milliyet’e şunları anlattı:

‘Koruyun beni’