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"Mutasyon olağan şekilde seyrediyor"

AA |  27 Aralık 2020 Pazar - 17:17 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 17:17

Yeni tip koronavinüste (Kovid-19) mutasyon olduğu ancak bunun belirli kurallar, sınırlar çerçevesinde olağan seyrettiği ve hastalık şiddetiyle ilişkilendirilmiş özel bir mutasyonun olmadığı belirtildi.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi  Mikrobiyoloji ve Tıbbi Viroloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Şahiner, AA muhabirine,  koronavirüste görülen mutasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Koronavirüs salgınıyla mücadelenin tüm dünyada hala etkin bir şekilde  sürdüğünü belirten Şahiner, SARS-CoV-2'nin birçok RNA virüsü gibi sürekli küçük  değişimler gösterdiğini ve küçük mutasyonlara uğradığını hatırlattı.
 
Koronavirüslerin insanları enfekte eden RNA virüsleri arasında  mutasyon düzletme özelliğine sahip tek virüs ailesi olduğunu anlatan Şahiner,  "Yani mutasyon oranı sınırlı, çok büyük değişiklikler beklenmemeli. Bu özelliği  nedeniyle enfeksiyon yapma kabiliyeti olan (inaktive edilmemiş) virüs aşılarında  bu düzeltici gen bölgesi çıkarılıyor. Sonuç olarak, evet mutasyon var ama belirli  kurallar ve sınırlar çerçevesinde olağan bir şekilde seyrediyor." dedi.
 
Şahiner, oluşan her mutasyonun hastalık şiddetini veya bulaştırıcılığı  etkilemediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
 
 "Diyelim iki kat daha bulaşıcı bir varyant ortaya çıktı ve bu virüs de  bir süre sonra mutasyona uğruyor. İki adım ileri bir adım geri ama 100 adım ileri  100 adım geri değil. Kedi kedidir, biraz büyür, biraz zayıflar, biraz  saldırganlaşabilir, ama aslan da olmaz fare de. Her şeyin bir sınırı var."
 
"Mutasyona ilişkin yüzde 70 daha bulaşıcı virüs tabiri yer alıyor."  diyen Şahiner şu bilgileri verdi:
 
"Eğer bulaştırıcılık katsayısının (R0) 1,0 iken 1,7 olması gibi bir  durumdan bahsediliyorsa bunu viral mutasyona bağlamak çok zor, hatta imkansız.  Hem Türkiye'de hem Çin'de hem de diğer birçok ülkede salgının belirli  dönemlerinde alınan önlemlere ve toplumsal farkındalığa bağlı olarak R0 değerinin  0,7 ile 7 arasında 10 kat kadar değiştiğini gördük. Virüs 10 kat bulaştırıcılık  sergileyen bir mutasyon göstermedi, önlemler bulaşı 10 kat azalttı veya tam  tersi.
 
Deneysel koşullarda yapılan iki ayrı çalışmada 2003 SARS ve Kovid-19  kıyaslandığında, çalışmalardan birinde Kovid-19'u 10 kat, biri 20 kat daha  bulaştırıcı buluyor. Böyle olunca yüzde 70 daha bulaşıcı tabiri sadece bir ölçümü  ifade ediyor ve veri deneysel bir ölçüm bile olmayabilir. Çünkü bu ince farkı  ölçmek çok zor, sadece epidemiyolojik verilere bağlı bir tahmin olabilir. Hatta  bu yüzde 70 artan bulaştırıcılığın nasıl ölçüldüğüne dair hiçbir data yok sadece  olabilirlik ifade eden cümleler ve yorumlar var. "
 
 "Hastalık şiddetiyle ilişkilendirilmiş özel bir mutasyon yok"
 
"Virüs mutasyona uğradı" tabirinin teknik olarak "hatalı" olduğunu  ifade eden Şahiner, bu virüsün tek bir varlık olmadığını veya bir kuş sürüsü ya  da küçük balıklardan oluşan bir sürü gibi senkronize hareketler sergilemediğini  söyledi.
 
Şahiner, "Binlerce farklı virüs partikülü var dolaşımda. Biri bir adım  ileri, biri bir adım sağa, biri bir adım geriye gidiyor, sürekli bir hareket söz  konusu ama düzenli bir ordu gibi hep birlikte adım atmıyorlar." diye konuştu.
 
Bu düzensizlik içinde bir düzen bulunduğunu, adım sayılarının  birbirine benzediğini belirten Şahiner, "Ancak aşı kullanımının yaygınlaşması ile  belki belirli varyantlar seçilime uğrayabilir. Şu an aşılar henüz yaygın olarak  kullanılmadığı veya spesifik bir ilaç olmadığı için özel bir seçilim yok.  Epidemiyolojik açıdan bölgesel farklılıklar olabilir ama hastalık şiddetiyle  ilişkilendirilmiş özel bir mutasyon yok. Sonuç olarak yeni ve endişe oluşturacak  bir durum yok. Salgınlar doğar, büyür ve ölür. İstatistiksel hesaplamalarla hızı  ve süresi öngörülebilir." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Doğru maske kullanımı çok önemli"
 
Salgınla mücadele sürecinde en önemli korunmanın doğru maske kullanımı  olduğunu vurgulayan Şahiner, "Maske çok önemli viral yükü azaltıyor, hastalığın  şiddetli seyretmesini önlüyor, aşılama gibi." dedi.
 
Herkesin maske kullanması, fiziksel mesafeye dikkat etmesi, kalabalık  ortamlardan kaçınması ve hijyene özen göstermesi gerektiğini anlatan Şahiner,  bireysel korunmanın aynı zamanda toplumsal korunma için de büyük önem taşıdığını  kaydetti.
 
  
 
 

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