15 Ağustos 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.084 -1.49 EURO 8,7440 0.76
USD 7,3560 0.21 ALTIN 460,750 -0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

"Miralay, Hazerfen ve Tanyeli" TEKNOFEST Gaziantep'te yarışacak

AA |  15 Ağustos 2020 Cumartesi - 15:43 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 15:43

Samsun'da yangına su taşıyabilen drone, yapay zekayla çalışan model uçak ve roket geliştiren bir grup üniversite öğrencisi, TEKNOFEST Gaziantep'te dereceye girmeyi amaçlıyor.


Dünyanın en büyük 2. havacılık festivali olan TEKNOFEST'e ev sahipliği  yapacak Gaziantep'teki yarışmalar için Atakum Gençlik Merkezi’nde  çalışmaları  devam eden Miralay adlı drone, Hazerfen adlı model uçak ve Tanyeli adlı roket  için son hazırlıklar yürütülüyor.
 
Merkezdeki çalışmaları inceleyen Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlü  İsmail Hakkı Kasapoğlu, öğrencilere her türlü desteği sağladıklarını söyledi.
 
Yürütülen çalışmaların gurur verici olduğunu belirten Kasapoğlu,  ''Öğrencilerimizin burada yürüttüğü çalışmaları önemsiyoruz. Bu çalışmalar  Türkiye'nin savunma sanayisi ve teknolojisinin gelişimi adına önem taşıyor.  Ülkemizin savunma sanayisine ciddi katkıları olabilecek, bizim için de onur ve  gurur verici bir çalışma. Teknofest Gaziantep'te başarılı sonuçlar alacağımıza  inanıyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.
 
Kasapoğlu, yürütülen çalışmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  sürecinde dahi özel izinle devam ettiğini de hatırlattı.
 
Çalışmaların 8 aydır devam ettiğini vurgulayan Kasapoğlu, şöyle  konuştu:
''Öğrencilerimizin kendi tasarladıkları ve 3D yazıcılarla yaptıkları  drone, özel yazılımı sayesinde herhangi bir yangında su kaynağını kendi buluyor,  gidip oradan suyunu alıyor ve yangın yerine suyu bırakabiliyor. Hazerfen uçak ise  tamamen yapay zeka ile çalışıyor ve otomatik kendi kalkıyor ve belirlenen  koordinatlara kendi iniş yapıyor. Bu arada da faydalı yük taşıyor. Bu yükü de  verilen koordinatlara otomatik olarak bırakıyor. Tanyeli adı verilen roket ise  yarışma şartlarında belirlenen irtifaya çıkacak ve burada havanın kalitesini  otomatik olarak ölçerek yere inebilecek şekilde tasarlandı. Bu çalışmalar  ülkemizin teknolojik alanda gelişmesine genç mühendislerimizin yetişmesine katkı  sağlıyor.''
 

ETİKETLER

Miralay Hazerfen TEKNOFEST
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.