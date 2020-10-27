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'Merve'ye ceza, Ronaldo'ya soruşturma!'
Maskesiz görüntülenen oyuncu Merve Boluğur'un yanı sıra dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo da korona virüs kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle gündemde... Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Merve Boluğur'a ceza, Ronaldo'ya Soruşturma" başlıklı yazısı şöyle: "Merve Boluğur’un maskesiz dolaşmasına gösterilen onca tepkiden sonra nihayet birileri görevini yaptı. Bu sayede oyuncu, Türkiye’nin bir ‘muz cumhuriyeti’ olmadığını gördü.