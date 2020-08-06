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'Kırmızı Oda' dizisinin çekimleri başladı!

06 Ağustos 2020 Perşembe - 10:17 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 10:21

TV8'in yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak olan dizisi 'Kırmızı Oda'nın çekimleri başladı.


Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu , Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı 'Kırmızı Oda' dizisi sete çıktı.
 
Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı; kadrosunda Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan gibi isimlerin bulunduğu dizinin çekimleri dün başladı.
 
'Kırmızı Oda'da; Binnur Kaya, psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğindeki doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı dizide; her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

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