'İnsanlar bizi gerçekten evli sanıyordu'

Kendisinden 30 yaş küçük piyanist Iraz Yıldız'la yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Tamer Karadağlı , sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla eski günleri yad etti. İlk kez 'Ferhunde Hanımlar' dizisiyle kamera karşısına geçen Karadağlı, geçmişe olan özlemini dile getirdi.

Usta oyuncu, dizide eşini canlandıran İpek Çeken ile bir sahnesini sosyal medya hesabından paylaştı. Karadağlı, gönderisine; "Aradan 25 yıl geçmiş. Ama seyrederken dün gibi geliyor bana. Canım İpek Çeken'le o kadar güzel sahneler çektik ki insanlar bizi gerçekten evli zannediyordu. Hülya Gülşen’i de unutmamak gerek. Ferhunde Hanımlar benim ilk göz ağrım. Gönlümde hep farklı bir yerde olacak. Kim bilir, belki başka bir projede yine bir araya geliriz" notunu düştü.