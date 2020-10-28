“İnsan gibi algılayan” kameraya ödül

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB) tarafından bu yıl “Elektrikli Araçlar” teması ile düzenlenen 9. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda birinciliğe 291 proje arasından Büyütech-Forsight ile Ömer Orkun Düztaş layık görüldü.

Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek koordinatör birliği olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla düzenlenen 9. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması sonuçlandı. Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde gerçekleşen ve bu yıl “Elektrikli Araçlar” teması ile düzenlenen yarışmada, 291 proje arasından birinciliğe Büyütech-Forsight projesi ile Ömer Orkun Düztaş layık görüldü.Toplam 70 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olan Büyütech-Forsight projesi, otonom araçlarda Lidar teknolojisi (ışık algılama ve mesafelendirme) yerine geçecek, yapay zeka işlemcisine sahip, çok düşük güç tüketiminde ve gelişmiş sürücü destek sistemlerini bünyesinde barındıran yeni nesil akıllı kamera sistemi sunuyor. Ömer Orkun Düztaş, “Amacımız, otonom araçlarda, insanın yaptığı algıları, araçların yapmasını sağlamak” dedi.

Lidar teknolojisi yerine geçecek

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasında birinci seçilen Büyütech-Forsight projesi, otonom araçlarda Lidar teknolojisi (ışık algılama ve mesafelendirme) yerine geçecek, yapay zeka işlemcisine sahip, çok düşük güç tüketiminde yeni nesil akıllı kamera sistemi özelliği sunuyor.

Büyütech-Forsight/Yeni nesil akıllı kamera sistemi, geliştirilen üst düzey stereo eşleme algoritmalar ve özel yapay zeka donanımı sayesinde Lidar teknolojisi (ışık algılama ve mesafelendirme) yerine geçip üst düzey üç boyutlu algılama yapıyor.