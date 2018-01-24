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'Hiçbir ülke Türkiye kadar hassas değil!'

24 Ocak 2018 Çarşamba - 11:32 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 11:32

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris'te düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldıktan sonra resmi Twitter hesabından sitemli bir paylaşım yaptı.


Paris'te ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un yanısıra, Fransa ve İtalya Dışişleri Bakanları Jean Yves Le Drian & Angelino Alfano ve İngiltere & Japonya Dışişleri Bakan Yardımcıları Alistair Burt & Mitsunari Okamoto ile de görüşen Mevlüt Çavuşoğlu resmi Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:
 
Paris'teki toplantıya katıldık, ikili görüşmelerimizde gereken mesajları verdik, şimdi yurda dönme vakti. İnsani konularda hiçbir ülke #Türkiye kadar hassas değildir. #ZeytinDalıHarekatı ” yorumunu yazdı.

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