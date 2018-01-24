'Hiçbir ülke Türkiye kadar hassas değil!'

Paris'te ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un yanısıra, Fransa ve İtalya Dışişleri Bakanları Jean Yves Le Drian & Angelino Alfano ve İngiltere & Japonya Dışişleri Bakan Yardımcıları Alistair Burt & Mitsunari Okamoto ile de görüşen Mevlüt Çavuşoğlu resmi Twitter hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı:
” Paris'teki toplantıya katıldık, ikili görüşmelerimizde gereken mesajları verdik, şimdi yurda dönme vakti. İnsani konularda hiçbir ülke #Türkiye kadar hassas değildir. #ZeytinDalıHarekatı ” yorumunu yazdı.