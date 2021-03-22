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"Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu" çevrim içi düzenledi

AA |  22 Mart 2021 Pazartesi - 17:51 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 17:51

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Firmaları ve girişimcileri dijital dünyaya hazırlıyoruz. Bu kapsamda, KOBİ’leri dijital ortama taşımak ve teknolojik altyapılarını geliştirmek için projeler üretiyoruz." dedi.


Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu (G3 Forum) bu yıl "Oyuna Gel, icat  Çıkar!" temasıyla TOBB, Habitat Derneği ve GEN Türkiye ev sahipliğinde çevrim içi  düzenlendi.
 
Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, söz konusu forumun  Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliği olduğunu vurguladı.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının pek çok sıkıntının yanı  sıra yeni fırsatlar da getirdiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, on yıllar alacak  teknolojik dönüşümün 1 yılda yaşandığını ifade etti.
 
Hisarcıklıoğlu, dijitalleşme ve e-ticaretin, tüm dünyada öne çıktığına  dikkati çekerek, "Yabancı basında ilginç bir yazı okudum. Buna göre, dijital  medyanın, reklam pastasındaki payı, yüzde 51’i geçmiş. Yani hem görsel hem de  yazılı, tüm geleneksel medyayı geçmiş. Reklam pastasının nasıl dağıldığı çok  önemli. Zira orası, tüketici davranışlarının da aynası. Demek ki tüketiciler de  artık sanal ortama kaymakta ve bu süreç artarak sürmekte. O halde üreticilerin ve  girişimcilerin de orada olması gerekmekte." diye konuştu.
 
Türkiye'de e-ticaret hacminin, geçen yılın ilk 6 ayında yüzde 64  arttığını aktaran Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"E-ticaret, geleneksel ticaretten neredeyse 4 kat daha hızlı büyümüş  durumda. Eskiden e-ticaretin genel ticaret içindeki oranı yüzde 8 idi.  Şimdilerdeyse bu oran yüzde 14'e ulaştı ve daha da büyümeye devam ediyor. Dünyaya  baktığımızda da hızla büyüyen şirketlerin tamamı, e-ticaret yolunu seçiyor. TOBB  olarak, özel sektörün dijitalleşmesini ve yeni nesil girişimciliğin gelişmesini  hedefliyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Firmaları ve girişimcileri, dijital  dünyaya hazırlıyoruz. Bu kapsamda, KOBİ’leri dijital ortama taşımak ve teknolojik  altyapılarını geliştirmek için projeler üretiyoruz."
 
"İnternette Hayat Kolay projesini başlatıyoruz"
Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak büyük firmalarla dijital dünyaya yönelik  hayata geçirdikleri ve üzerinde çalıştıkları projelere değinerek, "Türk Telekom  ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığında İnternette Hayat Kolay  projesini başlatıyoruz. E-ticaret ve finansal okuryazarlık alanlarında kadın  girişimcilerimize eğitimler veriyoruz. Türkiye’de, yurt dışındaki girişimleri  sadece izleyen değil, dünyaya açılan girişimlere ev sahipliği yapan bir ekosistem  kurulmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.
 
Yenilikçi fikirleriyle oyun dünyasına katkı sunmak isteyen  girişimcilerin, devlet desteklerinden yararlanabilmesi konusunda bilgilendirmeler  yaptıklarının altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Oyun sektörünün sorunlarını dile  getiriyoruz. Zira, oyun konusunun giderek daha önemli hale geldiğini de  görüyoruz." ifadesini kullandı.
 
"Mobil oyun sektörü 175 milyar dolara ulaştı"
Hisarcıklıoğlu, mobil oyun sektörü pazar büyüklüğünün 175 milyar  dolara ulaştığını belirterek, bu kapsamda etkinliğin ana temasının "Oyuna Gel,  icat Çıkar!" olarak belirlenmesinin çok doğru ve yerinde olduğunu dile getirdi.
 
Dünyanın en çok indirilen uygulamalar içerisinde mobil oyunların  birinci sırada yer aldığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Türkiye girişimcilik ekosisteminde de en çok yeni girişim kurulan, en  fazla yatırım alan sektör, oyun sektörü oldu. E-spor, bir nevi girişimcilik. Yüz  milyonlarca kullanıcısı ve takipçisi bulunuyor. Olimpiyat gündemini yeniliyorlar,  bu kapsamda e-spor müsabakalarının da oyunlara dahil edilmesini düşünüyorlar. Tüm  bu yenilikçi sektörlere, daha çok yatırım çekelim, buradan yeni girişimciler ve  başarı hikayeleri çıkaralım."
 
"Türkiye mobil oyun pazarının en önemli aktörleri arasında"
Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu Başkanı Gülden Yılmaz da salgında  pek çok yeni girişimin iş dünyasına hızlı giriş yaptığına dikkati çekti.
 
Yılmaz, bu dönemde önemli büyüme kaydedilen alanlardan birinin de  dijital oyun sektörü olduğunu belirterek, "Dijital oyun sektörünün yatırımcıların  en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri. Türkiye mobil oyun pazarının en önemli  aktörleri arasında yer alıyor. Yeni girişimlerle bu potansiyelin daha da  büyüyeceğine inancım tam." dedi.
 
"Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi geliştikçe yatırım olanakları  artacak"
Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır da Türkiye'deki girişimcilik  ekosistemi geliştikçe yatırım olanaklarının daha da artacağını dile getirerek,  "Türk oyun sektöründeki gelişmeleri memnuniyetle takip ediyor ve bu sektördeki  girişimcilere olan inancımızı ve desteğimizi yineliyoruz." diye konuştu.
 
Açılış konuşmalarının ardından, "Girişimciliğin Gücü" ve "Oyun Sektörü  ve Yatırım Dünyası" başlıklı panellere geçildi. G3 Forum kapsamında geleneksel  olarak düzenlenen "interaktif yuvarlak masa toplantıları" bu kez dijital  ortamlarda gerçekleştirilecek. Bu çerçevede girişimci ve girişimci adayları iş  dünyasının önde gelen isimleri ile dijital odalarda buluşacak.

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