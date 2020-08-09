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‘Gayet iyiyiz’

09 Ağustos 2020 Pazar - 15:29 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 15:29

İbrahim Kutluay, Berrak Tüzünataç yüzünden sevgilisi Edvina Sponza’nın kıskançlık krizine girdiği iddialarını yalanladı.


Eski basketbolcu, “Edvina işlerinden dolayı İstanbul’a gidip, geliyor. İkimizin de çocukları burada. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Gayet iyiyiz” dedi.
 
Deniz Boy/Hürriyet

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