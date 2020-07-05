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‘Evlilik teklifi gelmez’

05 Temmuz 2020 Pazar - 12:52 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 12:55

Işın Karaca, sevgilisi Can Yapıcıoğlu’yla Çeşme Alaçatı Limon’dan çıkarken görüntülendi.


Pandemi döneminde yeni albüm hazırladıklarını söyleyen şarkıcı, “Evlilik var mı?” sorusuna, “Böyle iyiyiz, gayet güzel gidiyor. Şu an evlilik teklifi gelmez” yanıtını verdi. 
 
Deniz BOY
 

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