04 Haziran 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.433 0.34 EURO 10,5720 0.02
USD 8,6800 -0.26 ALTIN 527,040 0.69
CANLI BORSA
TÜMÜ

'Doğal gaz' müjdesi sevinçle karşılandı: Çok büyük bir nimet

AA |  04 Haziran 2021 Cuma - 22:20 | Son Güncelleme : 04 06 2021 - 22:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya gaz sahasındaki Amasra -1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptığını açıklaması, Zonguldak'ta vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.


Kentte çok sayıda vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıklamasını heyecanla ekranlardan takip etti. Kent sakini Anıl Bal, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını heyecanla izlediklerini ve müjdeden de büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Bal, "Bulunan rezerv hem Zonguldak hem de ülkemiz için çok büyük bir nimet. İnşallah bu rezerv en kısa zamanda ekonomiye kazandırılır, özellikle Zonguldak'ımız için güzel olur. Bizim için önemli olan Zonguldak ve ülkemiz." diye konuştu. Maden işçisi Seyit Palaz da rezervin ülke için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Biz de çok sevindik. Cumhurbaşkanımızdan duymamız da güzel oldu." dedi.
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fatih Sondaj
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.