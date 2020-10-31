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"Depremde zarar görmüş yakınlarınız için 184 SABİM hattını arayın"

AA |  31 Ekim 2020 Cumartesi - 11:48 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 11:48

Sağlık Bakanı Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın." ifadesini kullandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın." ifadesini kullandı.Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:"Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin."

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