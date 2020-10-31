Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın." ifadesini kullandı.Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:"Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin."
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- "Depremde zarar görmüş yakınlarınız için 184 SABİM hattını arayın"
"Depremde zarar görmüş yakınlarınız için 184 SABİM hattını arayın"
AA | 31 Ekim 2020 Cumartesi - 11:48 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 11:48