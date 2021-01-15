“Çocuklar, günde en az 2 kez diş fırçalamalı”

Pedodonti Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özge Bektaş, “Özellikle ailelerin koronavirüs bulaş riski nedeniyle çocuklarının diş kontrollerini aksatmalarının çocuklarda diş kaynaklı enfeksiyonlara neden oluyor. Özellikle koronavirüs ile görülen akciğer tutulumunda ağız hijyeninin kötü olmasının hastalığın seyrini kötü yönde etkiliyor. Diş enfeksiyonu nedeniyle hastanın bağışıklık sisteminin etkilenmesi ve vücut direncinin düşmesi, genel sağlık durumunun bozulması sonucu koronavirüs enfeksiyonunun daha ağır seyretmesine neden olabilir” diye konuştu.

“BESLENME ALIŞKANLIKLARI ÇÜRÜK OLUŞUMUNU ETKİLİYOR”

Diş çürüğünün oluşumunda temelde ağız ortamında bakterilerin ve karbonhidratların bulunması gerekli olduğu için bu iki faktörün uygun koruyucu yaklaşımlarla kontrol altına alınmasının çürük oluşumunu ve ilerlemesini önleyebileceğini ifade eden Dr. Bektaş, “Beslenme alışkanlıkları çürük oluşumunu etkilemektedir. Özellikle bakteriler tarafından fermente edilebilen karbonhidratları içeren gıdaların çürük yapıcı özellikleri bulunmaktadır. Yüksek şeker içeriği olan veya asitli gıdaların tüketilme sıklığı ve ağızda kalma süresi ile çürük gelişimi arasında güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Bu nedenle günün farklı zamanlarında ara öğün olarak sık tüketilen karbonhidrat miktarı, aynı miktarın tek bir öğünde tüketilmesinden daha çok çürük yapıcı özellik göstermektedir. Fermente olabilen bir karbonhidrat alımından 30 dakika sonra ağız pH'ı hızla düşer sonra tekrar eski haline döner. Atıştırmalıkların alım sıklığı arttığı durumda ise plak pH’ında görülen tekrarlayan düşüşler plak ve diş arasında asit atakları oluşturarak dişte mineral kaybına, çözünmeye ve sonuçta çürüğün başlamasına neden olur” ifadelerini kullandı.

“PROBİYOTİK TÜKETİMİ ÇÜRÜK GELİŞİMİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ENGELLER”

Çürük gelişiminde koruyucu bir faktör olan tükürüğün akış hızı ve miktarı gıdaların ağızdan uzaklaştırılması ve çürük oluşumuna neden olan ağızdaki asidik ortamın nötralize edilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Dr. Bektaş, “Tükürük akışını arttıran gıdalar, kalsiyum, fosfat ve kazein içeren gıdalar çürüğe karşı koruyucu özellik göstermektedir. Aynı zamanda düzenli olarak probiyotik tüketimi de tükürükteki çürük yapıcı bakterilerin sayılarını azaltarak çürük gelişimini önler. Düşük kalorili tatlandırıcı olan ksilitol ise hem tükürük bezlerini uyararak tükürük akış hızını artırır hem de plaktaki tükürükteki bakterilerin dişe tutunmasını ve asit üreterek çürük oluşturmasını engeller. Bu nedenle özellikle orta ve yüksek çürük riski olan çocuklarda ksilitol içeren sakızların yemeklerden sonra çiğnenmesi önerilmektedir” şeklinde konuştu.

“DİŞ ÇÜRÜKLERİNE KARŞI KALSİYUM, FOSFAT VE KAZEİN İÇERİKLİ BESİNLER TÜKETİN"

Bektaş, “Özellikle ara öğünlerde çürüğe neden olan rafine karbonhidratlar, çikolata, bisküvi, şeker, asitli içecekler gibi gıdalar yerine dişlerde çürüğe neden olmayan peynir, yoğurt, meyve ve tatlandırıcı içeren gıdalar tercih edilmelidir. Süt ve süt ürünleri (peynir, yoğurt, kefir); kalsiyum, fosfat ve kazein (süt proteini) içerikleri sayesinde diş yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturarak çürüğü önlemektedir. Bu nedenle çocukların bu gıdaları tüketmeleri de önerilmektedir.” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARA DİŞ FIRÇALAMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMALI”