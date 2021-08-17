'Cimilli İbo' ismiyle tanınan müzisyen İbrahim Özer'e veda...

Geçen yıl yakalandığı koronavirüsü yenen şarkıcı İbrahim Özer, daha sonra böbrek yetmezliği ve kandaki aşırı enfeksiyondan dolayı yoğun bakımda tedaviye alındı. Özer, bir süredir İstanbul 'da tedavi gördüğü hastanede, dün yaşamını yitirdi.

Ölümüyle ailesi ve sevenlerin, yasa boğan Özer’in cenazesi, memleketi Rize ’ye getirildi. Sahil Camisi’nde Özer için düzenlenen cenaze törenine, yakınları, sevenleri ve arkadaşlarının yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı ile Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ile çok sayıda hayranı katıldı.

Cenazede taziyeleri kabul eden İbrahim Özer’in kız kardeşi Nuray Özer, tabutun başında, "Kardeşim, sen Rize'ye böyle mi gelecektin" diyerek gözyaşı döktü. Duaların ardından öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası İbrahim Özer'in cenazesi, toprağa verileceği İkizdere ilçesi Cimil köyüne uğurlandı.