'Çember' yeni bölümleriyle Kanal D'de!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel bir ekibin hikayesini ve maceralarını anlatan, polisiye film serisi olan Çember’in oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Barış Bağcı yer alıyor.
Yapımını Ans Productıons& Evrensel Fılms’in, yapımcılığını Evren Oğuz üstlendiği “Çember” in genel hikayesi ile şöyle;
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün efsanevi baş komiseri Barış, yeni ekibi Zeynep ve Hakan ile birlikte, gizemli cinayetleri araştırmak üzere yeniden iş başındadırlar. Ekibimiz her filmde farklı ve karmaşık dosyaları aydınlatmak için yine İstanbul sokaklarında iz peşinde koşacaklardır.
Çember yakında Kanal D’de...