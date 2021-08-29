'Çember' yeni bölümleriyle Kanal D'de!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel bir ekibin hikayesini ve maceralarını anlatan, polisiye film serisi olan Çember’in oyuncu kadrosunda Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Barış Bağcı yer alıyor.

Yapımını Ans Productıons& Evrensel Fılms’in, yapımcılığını Evren Oğuz üstlendiği “Çember” in genel hikayesi ile şöyle;