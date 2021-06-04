'Camdaki Kız' reytingin zirvesinde

Kanal D’nin, yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizisi 'Camdaki Kız', perşembe ekranına bir kez daha damga vurdu. Reytinglerde günün en çok izlenen yapımı olan dizi, izleyiciyi ekrana kitledi.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı 'Camdaki Kız’ın 8’inci bölümü, Kantar Media’nın verilerine göre AB kategorisinde 9.75 reyting 26.05 izlenme payı, ABC1 kategorisinde ise 9.77 reyting 23.09 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

Her sahnesi ayrı heyecan yaratan Camdaki Kız’a, Cana’nın (Hande Ataizi) itirafı damga vurdu. Cana, Sedat (Feyyaz Şerifoğlu) ve Nalan'ın (Burcu Biricik) düğün hazırlıklarının yapıldığı anda otele geldi. Sedat, Cana'ya ilişkilerinin bittiğini anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı. Her şeyi göze alan Cana, Feride'nin (Nur Sürer) salondan çıkmasını fırsat bilerek, yedi yıldır Sedat'la birlikte olduğunu Feride'ye itiraf etti.