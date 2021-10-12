'Camdaki Kız' alternatif afişi NFT pazarında!

Kurulduğu günden bugüne sektördeki yenilikçi olma vizyonu ile faaliyetlerini sürdüren OGM Pictures, hem ülkemizde hem de global ölçekte gittikçe popülerleşen NFT dünyasına da giriş yaptı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Camdaki Kız' dizisi için Dart Duvar’a alternatif bir afiş tasarlatan OGM Pictures, bu afişi Carny NFT Pazaryeri’nde (carny.io) satışa çıkardı. Sadece 50 adetle sınırlı olan afişler, 18 Ekim 2021 tarihinde satışa çıkacak.