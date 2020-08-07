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"Bi yeni sezon şahlanması yaparım dedi Mavi"

07 Ağustos 2020 Cuma - 20:02 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 20:05

Hercai'nin yeni sezon çekimleri Mardin'de başladı. Ebru Şahin at üstünde fotoğrafını "Yeni sezon şahlanması" notuyla paylaştı.


Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle adından söz ettiren Ebru Şahin normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı. Alaçatı'da tatil yapan güzel oyuncu, basketbolcu Cedi Osman'la yeni bir aşka yelken açmıştı. İkili, aşkı önce inkar etse de sonra gazetecilere el ele poz vererek kabul etmişlerdi.
 
YENİ SEZON ŞAHLANMASI
 
Hercai'nin yeni sezon çekimleri başladı. Ebru Şahin de çekimler için tatilini sonlandırıp Mardin'e döndü. Güzel oyuncu sette at üstünde çekilmiş bir fotoğrafını da Instagram'dan yayınlandı ve altına şöyle yazdı:
"Bi yeni sezon s¸ahlanması yaparım dedi Mavi"

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Ebru Şahen dizi mardin
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